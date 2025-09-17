Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 17, 2025 | 15:39
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Arriba pelícano americano en el Parque Central

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El arribo de esta especie migratoria resalta el valor ecológico del recinto y su papel en la conservación de fauna silvestre.

    Ciudad Juárez, Chih .- La coordinación del Parque Central, informó sobre la presencia reciente de un pelícano americano en sus instalaciones, un hecho que subraya la importancia del recinto como refugio para la fauna silvestre en entornos urbanos.

    El pelícano americano es una de las aves acuáticas más grandes de la región norte del continente, con una envergadura de hasta tres metros y un característico pico anaranjado.

    - Publicidad - HP1

    Durante sus recorridos migratorios, la especie busca cuerpos de agua para descansar y alimentarse, por lo que dentro del Parque Central encontró un espacio seguro para hacerlo.

    Isaac Miramontes, encargado de fauna del recinto, señaló que este avistamiento no solo enriquece la biodiversidad del parque, sino que también ofrece a la comunidad una oportunidad única para conectar con la vida silvestre, además de concientizar sobre la importancia de conservar cuerpos de agua en zonas verdes como parte esencial de las rutas migratorias.

    Las autoridades del Parque Central y especialistas en fauna silvestre hicieron un llamado a la ciudadanía para observar y disfrutar con responsabilidad este tipo de fenómenos naturales, evitando alimentar a las aves o interferir en sus hábitos.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 041 | La Barredora Apareció en Chihuahua

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 41 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Presentan convocatoria para el Reconocimiento a la Mujer Rural Chihuahuense 2025

    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), presentó...
    Estado

    Invita CEPC a participar en el Simulacro Nacional 2025

    Con el objetivo de implementar acciones de participación ciudadana y prevención de accidentes. Chihuahua, Chih...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.