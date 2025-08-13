Arrestan a propietario de Licorerías Carlitos Güey por presunto fraude

Publicidad - LB2 -

Autoridades lo señalan como probable responsable de un esquema similar al de ARAS; el caso sigue bajo investigación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía del Distrito Norte detuvieron este miércoles a Felipe V., empresario juarense y propietario de la licorería Carlitos Güey, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con una investigación por el presunto delito de fraude que afectaría a alrededor de 30 personas.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General del Estado (FGE), al detenido se le atribuye la probable captación de más de 20 millones de pesos a través de un esquema de inversión que, según las indagatorias, operaba de forma similar al caso ARAS.

Las autoridades señalan que el empresario habría ofrecido a profesionistas y comerciantes locales supuestas oportunidades de inversión con altos rendimientos.

La FGE informó que la licorería, ubicada sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, cerró sus puertas hace varios meses, periodo que coincide con el inicio de las investigaciones.

Se enfatiza que Felipe V. goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un juez, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes mexicanas.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial para la formulación de imputación y el desarrollo de las audiencias correspondientes. En los próximos días, la FGE podría dar a conocer más detalles sobre el avance de la investigación, las posibles medidas cautelares y las acciones para la eventual recuperación de recursos.

Este caso forma parte de una serie de operativos recientes emprendidos por la Fiscalía en contra de presuntos fraudes patrimoniales en la región, con el objetivo de prevenir y sancionar esquemas de inversión que pongan en riesgo el patrimonio de los ciudadanos.

