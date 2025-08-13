Arrastra la corriente autos al rio Bravo por lluvias de este martes

Publicidad - LB2 -

Los vecinos esperan la ayuda de las autoridades para recuperar sus vehículos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Como suele ocurrir en el norponiente de la ciudad vivió las consecuencias de la lluvia que afectó a gran parte de la ciudad la noche de este martes, al grado de que, la corriente arrastró autos hasta el río Bravo.

Las imágenes tomadas esta macana exhiben a los automóviles en el punto donde el arroyo desemboca en el Bravo.

Los residentes de la zona han denunciado que hasta el momento no han recibido apoyo de las autoridades para remover los vehículos.

Los vehículos que arrastraron las lluvias fueron un Ford Mustang de color azul, y un vehículo Alero de color gris.

