Arrancará este viernes la Cruzada por el Reciclaje en el Parque Palmillo

Recibirán residuos electrónicos, pilas, llantas, aceite y más para una disposición adecuada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología del Municipio anunció que este viernes 14 y sábado 15 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Cruzada por el Reciclaje, una jornada ambiental que busca promover entre la ciudadanía la correcta disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo especial generados en los hogares.

El evento se realizará en el Parque Palmillo, con horario de atención de 8:00 a 17:00 horas el viernes, y de 9:00 a 17:00 horas el sábado, donde se habilitarán centros de acopio para que los juarenses puedan entregar diversos materiales reciclables y contaminantes de uso común, evitando con ello que terminen en tiraderos clandestinos o contaminen el medio ambiente.

César René Díaz Gutiérrez, director de Ecología, explicó que esta iniciativa tiene como propósito principal evitar que residuos peligrosos lleguen a ríos, drenajes o suelos, promoviendo en su lugar una cultura de reciclaje y responsabilidad ambiental desde casa. Señaló que la campaña está diseñada exclusivamente para la participación de ciudadanos, por lo que no se recibirán residuos de negocios o industrias.

Entre los residuos que podrán entregarse se encuentran: pilas alcalinas, baterías eléctricas, electrónicos, papel, plástico, cartón, aluminio, vidrio, aceite automotriz y de cocina, solventes, llantas, medicamentos caducos, pintura, tóner y focos fluorescentes. Todos deben ser llevados debidamente contenidos en envases o empaques adecuados para facilitar su manejo.

Además, como parte de las acciones complementarias, se instalará en el lugar una unidad móvil para la verificación ecológica vehicular, con el objetivo de ampliar los servicios disponibles durante esta cruzada y fomentar el cumplimiento de las normativas ambientales en el parque automotor de la ciudad.

El funcionario recordó que no se aceptarán residuos radioactivos, explosivos ni basura doméstica común, ya que estos requieren un manejo especializado. Por ello, exhortó a la población a revisar el tipo de materiales que se planean llevar, y acudir al evento con tiempo para facilitar la recolección y disposición.

La Cruzada por el Reciclaje forma parte de la estrategia permanente del Gobierno Municipal para mejorar la gestión de residuos, reducir el impacto ambiental y fomentar la participación ciudadana en acciones de conservación. La Dirección de Ecología invitó a la comunidad a sumarse activamente a esta jornada y contribuir con pequeñas acciones a construir una ciudad más limpia, segura y sostenible.

