octubre 13, 2025
    octubre 13, 2025 | 15:45
    Arrancan trabajos de ampliación en avenida De las Torres

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Este lunes el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, inició con los trabajos correspondientes para la ampliación de la avenida De las Torres, iniciando en el tramo de la calle Yepomera a Libramiento Regional.

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Daniel González García, comentó que desde muy temprano se contó con la presencia de maquinaría que arrancó con los trabajos.

    Indicó que esta fase consta de la rehabilitación de la vialidad con fresado, base, subbase, pavimentación y la construcción de un nuevo carril del cuerpo poniente.

    El proyecto de ampliación de la avenida De las Torres se efectúa con una inversión de 48,138,471.94 pesos; una de las obras mayormente solicitada por la ciudadanía, dijo el funcionario.

    El director de Obras Pública dijo que los trabajos permanecerán por un tiempo, por lo que se pide comprensión a la ciudadanía ante el cierre de la calle, exhortando tomar vías alternas y salir con tiempo de sus hogares para dirigirse a sus respectivos destinos.

