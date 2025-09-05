Arranca repavimentación del Camino Ortiz Rubio

Publicidad - LB2 -

Como parte del mejoramiento de vialidades en los distintos sectores de la ciudad, la Dirección General de Obras Públicas iniciará el próximo lunes 8 de septiembre con la repavimentación de la calle Camino Ortiz Rubio, en la colonia Misión de Senecú.

Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, titular de la dependencia, comentó que a partir del lunes se contará con la presencia de maquinaria en dicho sector, por lo que se estará haciendo el cierre de la vialidad desde la calle San Bernardo a la prolongación Tomás Fernández; se exhorta a los vecinos de la zona a tomar vías alternas y ser pacientes ante los trabajos que se efectuarán.

Así mismo, el funcionario comentó que el mejoramiento de esta vialidad corresponderá de la calle San Bernardo a la Sarzana, una obra que se efectúa como parte del programa del Presupuesto Participativo 2025.

González García agregó que el trabajo en las calles de la ciudad es constante, pues durante el periodo de la administración del Presidente Cruz Pérez Cuéllar, ya han sido intervenidas 353 vialidades que han sido repavimentadas con asfalto o construidas desde cero con concreto hidráulico.

