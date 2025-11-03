Arranca Modelo Especial del Conalep en el CERSAI No. 2 de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

En un hecho sin precedentes para el sistema de reinserción juvenil en el estado, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep), en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), dio inicio al Modelo Especial CERSAI en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI) No. 2 de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .– Durante la ceremonia oficial, se dio la bienvenida a 32 estudiantes, entre ellos 27 hombres y 5 mujeres, quienes cursarán su formación técnica y de bachillerato bajo un modelo educativo especialmente adaptado a sus condiciones. Este programa busca dotarlos de herramientas laborales, académicas y personales que les permitan reintegrarse de manera efectiva y digna a la sociedad.

Al evento asistieron autoridades educativas y de seguridad, entre ellos:

- Publicidad - HP1

Oscar Nieto Burciaga , enlace de la Dirección General del Conalep

, enlace de la Dirección General del Conalep Karla Joselin Hernández Cordero , directora del CAST Conalep

, directora del CAST Conalep Denisse Lozano Aubert , directora del CERSAI No.2

, directora del CERSAI No.2 Maurilio Fuentes Estrada , subsecretario de Educación en la Zona Norte

, subsecretario de Educación en la Zona Norte Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora Maru Campos en Ciudad Juárez

Tras la ceremonia, las autoridades realizaron un recorrido por las aulas y espacios de formación, con el objetivo de fortalecer la vinculación interinstitucional y garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo académico de las y los jóvenes en situación de resguardo.

El director general del Conalep Chihuahua, Omar Bazán Flores, celebró el arranque de este modelo, destacando que:

“Con el Modelo Especial CERSAI reafirmamos nuestro compromiso de brindar educación técnica de calidad a todas y todos los jóvenes, sin distinción, promoviendo la inclusión, el aprendizaje y la esperanza de una reintegración positiva a la sociedad”.

Este nuevo modelo forma parte de los esfuerzos interinstitucionales entre el Conalep y la SSPE para transformar los centros de reinserción en espacios de oportunidad, dotando a los jóvenes infractores de una segunda oportunidad a través de la educación, y sentando las bases para una política pública con enfoque humano, formativo e inclusivo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.