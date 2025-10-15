Arranca la XIV edición de la Expo MRO

Publicidad - LB2 -

Con la participación de autoridades municipales, representantes empresariales y líderes del sector manufacturero, fue inaugurada la décima cuarta edición de la Expo MRO, uno de los eventos industriales más relevantes del año para Ciudad Juárez y la región norte del país.

Ciudad Juárez, Chih .- El acto inaugural contó con la presencia del Alcalde Cruz Pérez Cuéllar; el presidente de la Expo MRO, Héctor Núñez Polanco y representantes del sector público y privado, quienes destacaron la importancia de esta plataforma para fortalecer la proveeduría, la innovación y la competitividad industrial en la frontera.

“Este evento impulsa el crecimiento de nuestra frontera, reflejando el desarrollo, la competitividad y el orgullo industrial que distinguen a Ciudad Juárez”, se expresó en la bienvenida.

En su mensaje, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reconoció el esfuerzo de los organizadores y la respuesta del sector empresarial.

“Esta expo llena, todo está lleno, felicito a Héctor y a su equipo por este gran esfuerzo que nos apoya mucho para seguir promoviendo la industria y el intercambio de negocios”, señaló el edil.

Pérez Cuéllar destacó el ambiente de optimismo que caracteriza a la Expo MRO, subrayando que el dinamismo de los inversionistas refleja confianza en el futuro económico de la ciudad.

“Debemos contagiarnos de ese optimismo y seguir trabajando unidos para que a Juárez le siga yendo bien. Estoy seguro de que el próximo año será un gran año para nuestra ciudad”, expresó.

El alcalde también mencionó la importancia del trabajo coordinado con el Gobierno Federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, destacando que Ciudad Juárez se encuentra del lado correcto de la historia, con un panorama de inversión favorable.

Por su parte, Héctor Núñez Polanco, presidente de la Expo MRO, destacó que este evento es un reflejo del espíritu trabajador de los juarenses y de los empresarios que, pese a los retos económicos y logísticos, continúan apostando por la región.

“La Expo MRO se ha posicionado como la más grande del estado de Chihuahua en número de asistentes y expositores y ya figura entre las principales del país. Es un ejemplo de coordinación, esfuerzo y optimización de recursos que demuestra lo que somos los juarenses”, expresó.

Núñez Polanco resaltó que el evento representa tanto la dimensión económica como la humana de la industria.

“Caminen los pasillos y vean no solo los negocios, sino también a las familias y al ánimo que sostiene a quienes todos los días trabajan por mejorar esta ciudad.”

La Expo MRO se ha consolidado como un espacio estratégico que reúne a lo mejor del sector manufacturero y de servicios, fomentando alianzas de negocio y el intercambio tecnológico.

Se destacó que esta edición ocupa más de 8 mil metros cuadrados de piso de exhibición, con la participación de empresas nacionales e internacionales, además de áreas de conferencias y espacios de networking que promueven la generación de oportunidades comerciales.

Durante la ceremonia estuvieron Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora del estado; Iván Pérez Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio; Rogelio González Alcocer, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Fernando Suárez Cerón, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Además, Cecilia Levine, presidenta del Consejo Directivo USMC; Juan Acereto Cervera, representante del Gobierno Municipal en El Paso, Texas; Carlos Yartes, presidente del Clúster de Energía; Carlos Manuel Salas, fiscal de la Zona Norte y Fernando Alba, subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, entre otros representantes del sector público y privado.

Con una asistencia proyectada de miles de visitantes, la Expo MRO 2025 se perfila nuevamente como un escaparate para la innovación, el talento y la colaboración empresarial que caracterizan a Ciudad Juárez, reafirmando su papel como motor económico y tecnológico del norte de México.

“Este evento es un referente para la siguiente etapa que Juárez requiere”, concluyó Núñez Polanco, al inaugurar formalmente la exposición, acompañado del alcalde Pérez Cuéllar y otros invitados.

