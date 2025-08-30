Arranca la Feria de las Hortalizas en Samalayuca

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó esta noche el inicio de la Feria de las Hortalizas y reiteró su apoyo a los habitantes de Salamayuca y a los agricultores que desde hoy y hasta el próximo domingo ofertarán sus productos a los visitantes.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante el arranque, el alcalde destacó que Samalayuca es parte de Ciudad Juárez y cuenta con potencial turistico impresionante, por lo que consideró que eventualmente tendrá que ser un pueblo mágico al que se debe seguir apoyando.

“La gente ya lo visita y visita las Dunas pero tenemos que seguir apoyando, seguir planeando para que sea un área que detone mucho desarrollo económico”, indicó.

Dijo que la Feria de las Hortalizas combina varias cosas, por un lado está el apoyo a los productores y por otro, la convivencia familiar que es igualmente importante.

El edil insistió en que es necesario seguir impulsando a Samalayuca, así como su turismo y los productos que se venden en ese lugar.

La Feria de las Hortalizas dio inicio hoy y concluye el domingo 31 de agosto, tiempo en que los productores locales pondrán a la venta los alimentos que cosechan.

El objetivo del evento es que los fronterizos visiten Samalayuca, tengan un espacio de sano esparcimiento y adquieran los productos.

El presidente seccional del poblado, Gerardo Esparza, agradeció a quienes acudieron al evento, así como a los agricultores de la zona, ya que no es fácil su trabajo. También agradeció el apoyo del alcalde para que se llevara a cabo la feria.

Durante el evento, los visitantes disfrutaron de música en vivo y compraron calabacitas, melón, sandía y chiles, así como otros comestibles que se dan en la región.

Estas acciones permiten apoyar a los productores de Samalayuca y al mismo tiempo a las familias de la región.

La Dirección General de Desarrollo Económico estuvo apoyando con un módulo de información y buscará que los productores vengan a esta frontera a ofertar sus productos, a fin de que tengan más ventas.

En la Feria de las Hortalizas estuvo la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado, así como el titular de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdova.

