Arranca la “Cruzada contra el Frío” para apoyar a familias juarenses en temporada invernal

El programa distribuirá leña limpia y reciclada en sectores con acceso limitado a calefacción o gas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la finalidad de brindar apoyo a las familias juarenses ante el descenso de temperaturas, autoridades municipales anunciaron el inicio de la campaña “Cruzada contra el Frío”, que arrancará el próximo lunes 10 de noviembre. La estrategia contempla la entrega gratuita de leña limpia y reciclada, priorizando a las zonas donde el acceso a gas LP o sistemas de calefacción es limitado.

El anuncio fue encabezado por la Dirección General de Protección Civil, en coordinación con la Dirección de Ecología y la Dirección de Centros Comunitarios. De acuerdo con Luis Fernando Rodríguez Giner, titular de esta última dependencia, la leña proviene de palets industriales en desuso, donados por empresas maquiladoras y procesados por recicladores del kilómetro 20, lo que garantiza un suministro seguro, seco y libre de químicos o pintura, adecuado para uso doméstico.

“La Cruzada contra el Frío tiene el propósito de brindar un apoyo inmediato a las familias más vulnerables, al tiempo que promovemos el reciclaje y el cuidado del medio ambiente”, explicó Rodríguez Giner. Agregó que el programa ha sido exitoso en años anteriores y este 2025 se reforzará con la participación de más dependencias municipales.

Los Centros Comunitarios que operarán como puntos de registro y entrega estarán ubicados en zonas estratégicas como kilómetro 27, kilómetro 20, Talamás Camandari, Riberas del Bravo, Puerto La Paz y Anapra. Las personas interesadas podrán acudir directamente a estos espacios para solicitar su dotación de leña.

Por su parte, el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, destacó que esta acción representa un esfuerzo colectivo que busca aliviar la economía familiar durante el invierno. “Esta cruzada es una suma de voluntades: Protección Civil, Ecología, Limpia, Desarrollo Social y la comunidad recicladora trabajan juntos para transformar residuos en apoyo real a quienes más lo necesitan”, indicó.

Además del beneficio social, la utilización de leña reciclada también tiene un impacto ambiental positivo. Al ser madera seca y sin componentes químicos, reduce la emisión de partículas contaminantes al ser quemada, disminuyendo así los riesgos para la salud y la contaminación del aire en la ciudad.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre las fechas y horarios de entrega a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal y acudir oportunamente a los puntos habilitados. La Cruzada contra el Frío continuará durante toda la temporada invernal, con el objetivo de llegar al mayor número de hogares posibles en situación de vulnerabilidad.

