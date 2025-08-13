Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 13, 2025 | 10:53
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Arranca la construcción de domo y gimnasio al aire libre en TecNM-ITCJ

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Como parte de los trabajos del Presupuesto Participativo 2025, la Dirección General de Obras Públicas, inició con la construcción de un domo y área de gimnasio al aire libre en el Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (TecNM-ITCJ).

    Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, director general de la dependencia, detalló que la obra se realizará con una inversión de 2,261,622.81 pesos y el proyecto incluirá un domo, así como ejercitadores y mobiliario urbano.

    El funcionario indicó que esta obra complementará las actividades deportivas de los alumnos de este plantel, pues la nueva infraestructura estará edificada muy cerca de los campos de pasto sintético de la institución.

    - Publicidad - HP1

    El director de Obras Públicas dijo que la participación de planteles escolares en el Presupuesto Participativo ha permitido hacer proyectos de gran beneficio para docentes y alumnado.

    González García destacó que se han construido obras como aulas, bardas, canchas de fútbol y beisbol, además de domos.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 028 | La Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación con Maria Teresa Delgado

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Xóchitl Contreras: Preocupa que el alcalde Pérez Cuéllar use mesas de seguridad para filtrar información al crimen organizado

    La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, condenó enérgicamente los hechos...
    Juárez / El Paso

    Fueron 20 las viviendas inundadas por las lluvias

    Activa la Guardia Nacional el Plan de rescate GN-A, mientras que otras dependencias mantienen...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.