Arranca la construcción de domo y gimnasio al aire libre en TecNM-ITCJ

Como parte de los trabajos del Presupuesto Participativo 2025, la Dirección General de Obras Públicas, inició con la construcción de un domo y área de gimnasio al aire libre en el Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (TecNM-ITCJ).

Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, director general de la dependencia, detalló que la obra se realizará con una inversión de 2,261,622.81 pesos y el proyecto incluirá un domo, así como ejercitadores y mobiliario urbano.

El funcionario indicó que esta obra complementará las actividades deportivas de los alumnos de este plantel, pues la nueva infraestructura estará edificada muy cerca de los campos de pasto sintético de la institución.

El director de Obras Públicas dijo que la participación de planteles escolares en el Presupuesto Participativo ha permitido hacer proyectos de gran beneficio para docentes y alumnado.

González García destacó que se han construido obras como aulas, bardas, canchas de fútbol y beisbol, además de domos.

