Arranca la agenda Octubre Urbano en Ciudad Juárez

En el marco del arranque de la agenda Octubre Urbano que organiza la Coordinación de Resiliencia, en colaboración con el Departamento de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), se desarrolló este día el conversatorio “De la Prevención a la Respuesta: Planificación Urbana y Gestión Integral del Riesgo”, con el propósito de compartir experiencias y reflexionar sobre cómo la planeación urbana puede reducir los riesgos de desastres y mejorar la calidad de vida de la población.

Ciudad Juárez, Chih .- El encuentro reunió a especialistas de ambas instituciones, quienes destacaron la importancia de diseñar ciudades más sostenibles y resilientes que prioricen el bienestar de las personas, comentó Yesenia Hidalgo, encargada de despacho de la Oficina de Resiliencia.

Durante las intervenciones se abordaron temas relacionados con la prevención, la respuesta ante eventualidades y la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos sectores para enfrentar los retos derivados del cambio climático y el crecimiento urbano.

El conversatorio contó con la participación de Marisol Rodríguez Sosa, profesora de tiempo completo de la UACJ, y Sergio Rodríguez, director general de Protección Civil del Municipio de Juárez, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas sobre la gestión integral del riesgo y la respuesta oportuna ante emergencias.

La bienvenida estuvo a cargo de René Ezequiel Saucedo Muñoz, jefe del Departamento de Arquitectura de la UACJ, y Yesenia Hidalgo, de la Coordinación de Resiliencia, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer los vínculos entre la academia y el gobierno municipal para generar soluciones conjuntas que pongan en primer lugar a las personas.

Con este tipo de espacios, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más preparada, equitativa y sostenible, donde la planificación y la colaboración sean la base para enfrentar los desafíos del futuro.

