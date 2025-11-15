Arranca jornada de limpieza y Mega Destilichadero en colonia Juanita Luna con apoyo del Cecati 199 y Gobierno Municipal

Publicidad - LB2 -

El operativo promueve el trabajo conjunto entre autoridades, estudiantes y ciudadanía para mejorar el entorno urbano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, estudiantes del Cecati 199 y vecinos del sector, este sábado arrancó una jornada integral de limpieza y el tercer “Mega Destilichadero” en la colonia Juanita Luna. La actividad, impulsada por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, forma parte de una estrategia para mejorar las condiciones urbanas en distintos sectores de la ciudad mediante el retiro masivo de desechos y la colaboración comunitaria.

El evento tuvo como sede las instalaciones del Cecati 199, donde autoridades educativas y representantes del Gobierno Municipal destacaron el trabajo conjunto entre alumnos, docentes, vecinos y cuadrillas de limpieza. Durante su intervención, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar agradeció el esfuerzo del personal de Limpia, a quienes reconoció por su labor diaria. “Son quienes se llevan la mayor parte del trabajo, mis respetos para ellos”, expresó, al recordar que en operativos recientes, como el realizado en la colonia La Chaveña, se recolectaron más de 230 toneladas de desechos.

El presidente municipal anunció que tras concluir esta jornada, las cuadrillas continuarán las labores en el suroriente de la ciudad, como parte de las “Cruzadas por Juárez”, un programa permanente de atención urbana. “De eso se trata, de trabajar en toda la ciudad, no solo en un sector. Gracias por recibirnos y por sumarse a estas actividades”, señaló ante estudiantes, directivos y habitantes de la colonia.

Por su parte, Jacinto Borjas, subdirector académico del Cecati en el estado, destacó que los planteles del sistema de educación para el trabajo se han convertido en aliados activos del Gobierno Municipal en proyectos comunitarios. “Sepa, señor Presidente, que en Cecati tiene aliados para todos los proyectos que favorezcan a Ciudad Juárez”, afirmó durante su mensaje.

En ese mismo sentido, el director del plantel, Jesús Alfonso Liñán Valenti, remarcó que estas acciones responden también al objetivo federal de fomentar ciudades más limpias y en paz. Agradeció la colaboración con el Departamento de Limpia y extendió la invitación a los jóvenes para seguir participando en actividades que impactan positivamente su entorno inmediato.

Desde el Gobierno Municipal, el director de Servicios Públicos, César Tapia, informó que este operativo forma parte del tercer “Mega Destilichadero”, una estrategia que ha generado resultados tangibles en distintos sectores de la ciudad. Resaltó la importancia de integrar a los planteles educativos en estas acciones, al tiempo que reafirmó el compromiso de continuar brindando atención a las colonias con mayor necesidad.

Como parte del acto simbólico, un alumno del Cecati 199 tomó la palabra para agradecer que estas iniciativas lleguen a su comunidad. “Me da gusto ver a mis compañeros y a los vecinos participando juntos. Queremos una colonia limpia, segura y con más espacios dignos”, expresó.

El operativo contempló la recolección de muebles, electrodomésticos, ramas, basura pesada y objetos en desuso, con el objetivo de prevenir focos de contaminación y mejorar la imagen urbana. Las autoridades reiteraron que estas jornadas continuarán en diferentes puntos de la ciudad, como parte del compromiso de mantener entornos más limpios, seguros y ordenados.

