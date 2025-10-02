Arranca hoy el Bazar Librero y otros Artilugios en Plaza de Las Américas

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en coordinación con la Feria del Libro de las Américas, dio inicio este jueves al “Bazar Librero y otros Artilugios”, un espacio que reafirma el compromiso de la institución con la promoción de la lectura y las expresiones culturales en la frontera.

Ciudad Juárez,Chih .- La directora de IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó en rueda de prensa que este encuentro cultural, que se desarrollará del 2 al 5 de octubre en Plaza de Las Américas, ofrecerá una amplia gama de actividades para toda la familia: presentaciones de libros, exposiciones, un pabellón infantil, talleres, club de lectura y manifestaciones artísticas.

Por su parte, Patricia Vázquez Polanco dio a conocer el programa que incluye la presentación de obras como Mujeres chingonas, de Reyna Castro y Juana María Alarcón; Supernova Xitzin, de Pablo Alberto González Espinoza y Del dolor a la esperanza, de María Luisa Ortega, entre otros títulos que buscan acercar a la comunidad a distintas voces literarias.

Uno de los momentos más esperados será la participación del reconocido escritor Armando Fuentes Aguirre “Catón”, quien presentará su libro México en mí, el domingo 5 de octubre a la 1:00 de la tarde en el escenario Panini.

El Bazar Librero estará abierto al público este jueves 2 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde, el viernes 3 desde la 1:00 de la tarde, el sábado 4 de 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde y el domingo 5 de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal a través del IPACULT reafirma su apoyo a la cultura y a la difusión de la lectura, brindando a la comunidad fronteriza un espacio de encuentro con los libros y las artes.

