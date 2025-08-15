Arranca Feria de Regreso a Clases en el Parque Central

Publicidad - LB2 -

Más de 15 mil personas se beneficiarán con rebajas y servicios gratuitos del 15 al 17 de agosto.

Ciudad Juárez, Chih .– Este viernes se inauguró la Feria de regreso a Clases 2025 en el Parque Central Poniente, durante la cual se ofrecerán productos escolares con descuentos del 5 al 50 por ciento, que se desarrollará del 15 al 17 de agosto, de las 10:00 a las 21:00 horas.

- Publicidad - HP1

A fin de beneficiar la economía de las familias juarenses, participan 21 expositores especializados en artículos escolares y uniformes, en evento organizado por la delegación local de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Gobierno del Estado.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, informó que la feria ofrecerá, además de productos de papelería, venta de zapatos y uniformes, mochilas y servicio de óptica.

Además, cuenta con módulos de servicios de dependencias como el Registro Civil y Recaudación de Rentas, para la expedición gratuita de actas y otros documentos, indicó.

De acuerdo con el director de la zona metropolitana de la Profeco, Omar Miramontes, se espera que más de 15 mil juarenses asistan para adquirir productos y servicios a precios accesibles.

Durante los tres días se efectuarán actividades recreativas, educativas y culturales como presentaciones musicales, danza folclórica y polinesia, danzón, zumba, exhibiciones de taekwondo y pentatlón, pláticas para madres y padres de familia, y espectáculos de payasos con rifas.

En la inauguración, estuvieron presentes Austria Galindo Rodríguez, subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común; Carla Gutiérrez Isla, encargada del Registro Civil y Raúl García Ruíz, recaudador de Rentas.

También asistieron representantes de la iniciativa privada como Iván Pérez Ruiz, presidente de Canaco Juárez, quien reconoció la colaboración de los proveedores y la coordinación interinstitucional para fortalecer la economía local.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.