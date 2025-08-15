Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 15, 2025 | 17:14
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Arranca Feria de Regreso a Clases en el Parque Central

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Más de 15 mil personas se beneficiarán con rebajas y servicios gratuitos del 15 al 17 de agosto.

    Ciudad Juárez, Chih .– Este viernes se inauguró la Feria de regreso a Clases 2025 en el Parque Central Poniente, durante la cual se ofrecerán productos escolares con descuentos del 5 al 50 por ciento, que se desarrollará del 15 al 17 de agosto, de las 10:00 a las 21:00 horas.

    - Publicidad - HP1

    A fin de beneficiar la economía de las familias juarenses, participan 21 expositores especializados en artículos escolares y uniformes, en evento organizado por la delegación local de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Gobierno del Estado.

    Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, informó que la feria ofrecerá, además de productos de papelería, venta de zapatos y uniformes, mochilas y servicio de óptica.

    Además, cuenta con módulos de servicios de dependencias como el Registro Civil y Recaudación de Rentas, para la expedición gratuita de actas y otros documentos, indicó.

    De acuerdo con el director de la zona metropolitana de la Profeco, Omar Miramontes, se espera que más de 15 mil juarenses asistan para adquirir productos y servicios a precios accesibles.

    Durante los tres días se efectuarán actividades recreativas, educativas y culturales como presentaciones musicales, danza folclórica y polinesia, danzón, zumba, exhibiciones de taekwondo y pentatlón, pláticas para madres y padres de familia, y espectáculos de payasos con rifas.

    En la inauguración, estuvieron presentes Austria Galindo Rodríguez, subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común; Carla Gutiérrez Isla, encargada del Registro Civil y Raúl García Ruíz, recaudador de Rentas.

    También asistieron representantes de la iniciativa privada como Iván Pérez Ruiz, presidente de Canaco Juárez, quien reconoció la colaboración de los proveedores y la coordinación interinstitucional para fortalecer la economía local.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 028 | La Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación con Maria Teresa Delgado

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Ofrece J+ suspensión temporal para evitar rezago en cuentas

    Recomiendan realizar este trámite cuando la propiedad estará en desuso por un largo período. Ciudad...
    Juárez / El Paso

    Instalan Puntos Limpios para disposición de residuos voluminosos

    Con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la correcta disposición de residuos voluminosos...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.