Arranca el 4 de octubre el programa de alfabetización para mujeres

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) presentó en rueda de prensa el Programa de Alfabetización para Mujeres, mismo que se llevará a cabo en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil Red Mesa de Mujeres y Casa Amiga Esther Chávez Cano.

Ciudad Juárez, Chih .- Al respecto, Elvira Urrutia Castro, titular del IMM, mencionó que este derecho fundamental es pilar en el desarrollo individual y social, así como la promoción de la igualdad y la toma de decisiones autónomas.

Mencionó que con este programa esperamos fortalecer las habilidades y conocimientos básicos de las mujeres, generando un piso mínimo que les permita desenvolverse con mayor autonomía en su vida cotidiana, tomar decisiones informadas y acceder a oportunidades educativas o de desarrollo personal, según sus intereses y necesidades”.

Las clases tienen una duración de 3 meses e iniciarán el sábado 4 de octubre en un horario de 10:00 de la mañana a 12:00 de medio día en los recién inaugurados Espacios de Paz, ubicados en calle Rivera de Arareco 404 de la colonia Riberas del Bravo, dio a conocer

Astrid Ovando, asistente particular de Dirección del IMM.

Para acceder a las clases no se requiere presentar documentación, únicamente acudir a la dirección mencionada.

Los materiales necesarios para tomar clases serán proporcionados al momento de la llegada. Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al 656 494 7845.

