Arranca campaña “50 botes de pilas en 50 iglesias” para acopio de residuos electrónicos y peligrosos

Parroquias juarenses se suman al esfuerzo ambiental con centros de recolección y jornadas de concientización ciudadana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de facilitar a las familias juarenses el adecuado manejo de residuos peligrosos y electrónicos, la Dirección de Ecología del Municipio puso en marcha la campaña “50 botes de pilas en 50 iglesias”, en coordinación con la Diócesis de Ciudad Juárez, el Seminario Conciliar y la empresa BMR Manejo Integral de Residuos.

En conferencia de prensa, el titular de Ecología, César René Díaz Gutiérrez, informó que esta iniciativa busca aprovechar la presencia comunitaria de las parroquias católicas para establecer puntos estratégicos de recolección de pilas alcalinas, medicamentos caducos y basura electrónica, como planchas, celulares, impresoras, tostadores, entre otros aparatos de uso común en el hogar.

El Seminario Conciliar fungirá como el primer centro de acopio, con un horario de 9:00 a 18:00 horas, y se espera que en una primera etapa se sumen 50 iglesias ubicadas en distintos sectores de la ciudad. La meta a mediano plazo es alcanzar la participación de las 80 parroquias que integran la diócesis.

“Queremos llegar más rápido a la ciudadanía y esta es una manera efectiva de acercar los contenedores a la comunidad para que puedan disponer correctamente de estos residuos que tanto daño generan al medio ambiente si no se tratan adecuadamente”, explicó Díaz Gutiérrez.

El vicario de la Diócesis, Armando Benavidez, subrayó que esta campaña responde a la vocación cristiana del cuidado de la creación, y destacó la forestación de 100 árboles como parte de las actividades complementarias. Los árboles fueron donados por la Dirección General de Servicios Públicos, y serán plantados en espacios de las propias iglesias y comunidades.

Fide Luna, coordinadora de la Pastoral Diocesana para el Cuidado del Medio Ambiente, afirmó que este proyecto refuerza la conciencia ambiental desde la fe y promueve la participación activa de las familias, al ofrecerles espacios seguros y accesibles para el depósito de residuos. “Estamos seguros de que, con la colaboración de la comunidad católica, lograremos abarcar más puntos de la ciudad y ampliar el impacto positivo en el entorno”, dijo.

El director de Ecología recordó que el único centro de acopio permanente de basura electrónica se encuentra actualmente en las oficinas de la dependencia municipal. Sin embargo, los nuevos contenedores en iglesias permitirán diversificar las ubicaciones para que más ciudadanos participen. Añadió que también hay puntos fijos para pilas usadas en algunas escuelas, oficinas públicas y en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Durante el arranque de la campaña estuvieron presentes el rector del Seminario Conciliar, Jesús Manríquez, así como Joel Cano, representante de BMR Manejo Integral de Residuos, empresa encargada del traslado, recolección y disposición final segura de los residuos recolectados.

La campaña no tiene una fecha de término y se mantendrá activa de forma indefinida, con la posibilidad de extenderse y consolidarse como una red comunitaria permanente de educación y acción ambiental en Ciudad Juárez.

