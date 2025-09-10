Aprueban subsidios económicos a organizaciones civiles

Publicidad - LB2 -

El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó otorgar un subsidio económico por un total aproximado de 55 millones de pesos a diversas organizaciones civiles que trabajan por la comunidad, sobre todo a la más vulnerable.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la Sesión número 24, presidida por el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el regidor y coordinador de la Comisión Edilicia de Hacienda, Daniel Alejandro Acosta Aviña, informó que el monto se otorgará a las asociaciones que resultaron seleccionadas dentro del Fondo del Impulso 2025.

“Este proyecto lo organizó la Comisión de Participación Ciudadana, lo turna a la Comisión de Hacienda para que nosotros valoremos los 83 proyectos, igual que el monto, que es por 54 millones 700 mil pesos y se distribuye entre las propuestas presentadas”, explicó.

- Publicidad - HP1

Dijo que el dinero se entrega a asociaciones que se dedican a apoyar a quienes más lo necesitan, ya que ellos son los brazos derechos que tiene el Municipio para llevar a cabo la labor de beneficiar a quienes más lo necesitan

El Cabildo aprobó también entregar en comodato a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento 19 predios, entre los cuales se encuentra pozos de absorción y estaciones de bombeo en operación.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez dijo que estos terrenos se pasan a la JMAS, con base en los análisis correspondientes por parte de las direcciones generales de Desarrollo Urbano, Protección Civil y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación.

En la misma sesión, los miembros del Cabildo autorizaron se firme un contrato de comodato a favor de la moral RMCS Comercio S.A.P.I. de C.V., respecto de un predio municipal que se describe como bien de dominio público, identificado como “La Carbonifera” y que cuenta con una superficie total de 12 mil 122 metros cuadrados.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, comentó que en ese lugar se pretende desarrollar un proyecto de generación de energía fotovoltaica, que consiste en la construcción de torres de alta tensión para suministrar energía eléctrica desde el municipio de Ascensión al municipio de Juárez.

La regidora Escalante Ramírez dijo que se cumplieron todos los requisitos para entregar el comodato, además de que ese proyecto no sólo representa un responsable y sustentable uso del terreno municipal, sino que también fortalece la infraestructura de energética en la frontera con energías limpias y renovables.

Además de que en este contrato de comodato hay normas que se deben cumplir y de no llevarse a cabo, el Municipio puede recuperar el inmueble sin la necesidad de una declaración judicial.

Sobre este tema, el Presidente Municipal, Pérez Cuéllar, dijo que los comodatos que hoy se dieron tienen que ver con agua y electricidad que serán de beneficio para la comunidad, por ello el Cabildo está haciendo lo correcto.

“Entiendo que hay voces que con el afán de protagonismo buscan mentir y difamar, pero todo esto se hace con responsabilidad para que las y los juarenses tengan agua y energía eléctrica”, señaló.

El Cabildo aprobó además la entrega de reconocimientos a los ganadores al premio denominado Reconocimiento al Mérito en el Servicio Público para Empleados al Servicio del Municipio de Juárez, edición 2025.

Esto será en sesión extraordinaria el 24 de septiembre a las 11:00 horas, fecha en la que se reconocerá a los empleados que van más allá de su deber para beneficiar al ciudadano.

En el marco de la sesión, la Síndica Municipal, Ana Carmen Estrada García, entregó el informe trimestral de actividades, además de que hizo un reconocimiento al personal a su cargo por la labor que desempeñan.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.