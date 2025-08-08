Aprueban regidores nuevos fraccionamientos

La Comisión Edilicia Revisora de Fraccionamientos y Condominios se reunió este día para analizar la solicitud para que se desarrollen diferentes fraccionamientos en la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- La Comisión estuvo encabezada por su coordinadora, la regidora Mireya Porras Armendáriz y sus homólogos María Dolores Adame Alvarado y Alejandro Alberto Jiménez Vargas, además de la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina.

Ediles y funcionarios analizaron la modificación al fraccionamiento habitacional con régimen de propiedad en condominio denominado Los Angeles II, así como Sedona Cerrada I y Sedona Cerrada II, así como de Cerrada 1527.

Además de que se analizó la solicitud de autorización al fraccionamiento habitacional con régimen de propiedad en condominio a denominarse Cerrada de Santiago.

La regidora Porras Armendáriz informó que se estudiaron las propuestas que presentaron los desarrolladores y se determinó que se cumplían con todos los requisitos para llevar a cabo las modificaciones solicitadas.

Con esto se garantiza un crecimiento con orden y armonía en la ciudad, agregó.