Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 8, 2025 | 16:15
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Aprueban regidores nuevos fraccionamientos

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Comisión Edilicia Revisora de Fraccionamientos y Condominios se reunió este día para analizar la solicitud para que se desarrollen diferentes fraccionamientos en la ciudad.

    Ciudad Juárez, Chih .- La Comisión estuvo encabezada por su coordinadora, la regidora Mireya Porras Armendáriz y sus homólogos María Dolores Adame Alvarado y Alejandro Alberto Jiménez Vargas, además de la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina.

    Ediles y funcionarios analizaron la modificación al fraccionamiento habitacional con régimen de propiedad en condominio denominado Los Angeles II, así como Sedona Cerrada I y Sedona Cerrada II, así como de Cerrada 1527.

    - Publicidad - HP1

    Además de que se analizó la solicitud de autorización al fraccionamiento habitacional con régimen de propiedad en condominio a denominarse Cerrada de Santiago.

    La regidora Porras Armendáriz informó que se estudiaron las propuestas que presentaron los desarrolladores y se determinó que se cumplían con todos los requisitos para llevar a cabo las modificaciones solicitadas.

    Con esto se garantiza un crecimiento con orden y armonía en la ciudad, agregó.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 039 | Liderazgo Comunitario con Luis Fernando Rodríguez Giner

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio conversamos con Luis Fernando Rdz Giner...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Alistan regidores el Festival Cultural 60 y Más para el 17 de agosto

    Regidores de la Comisión Edilicia para la Atención de las Personas Mayores se reunieron...
    Estado

    Brinda Francisco Sánchez respaldo jurídico a madre de joven a quien prendieron fuego en Villa Juárez

    Le rociaron gasolina, le prendieron fuego y le dicen a su madre que esto...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.