Aprueban en Comisión entrega en comodato de terrenos municipales al IMSS en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Los predios serán utilizados para servicios de salud y cuidado infantil en fraccionamientos del suroriente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales del Ayuntamiento de Juárez aprobaron este martes la entrega en comodato de dos terrenos a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para fortalecer la infraestructura de servicios médicos y de atención infantil en la ciudad.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, quien coordina dicha comisión, informó que la decisión fue tomada de manera unánime junto con sus compañeros Jorge Marcial Bueno Quiroz y Héctor Hugo Avitia Arellanes, tras revisar las características y el destino previsto para cada propiedad.

- Publicidad - HP1

Uno de los terrenos se encuentra en el fraccionamiento Praderas del Sol, Etapa 11B, y tiene una superficie de 5 mil 883 metros cuadrados. En este predio ya existe una edificación que será aprovechada por el IMSS para brindar servicios de salud en beneficio de los habitantes de esta zona del suroriente de la ciudad.

El segundo terreno, ubicado en el fraccionamiento Paraje de San Isidro II, etapa 7, cuenta con una superficie de 6 mil metros cuadrados y será destinado a la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), que permitirá apoyar a madres y padres trabajadores afiliados al instituto.

“Desde la Comisión de Enajenaciones estamos abonando a estos proyectos federales que se han convertido en un bastión para Ciudad Juárez, fortaleciendo apoyos en áreas clave como la salud, el cuidado infantil y el respaldo a mujeres trabajadoras”, señaló la regidora Escalante.

El IMSS ha ampliado su presencia en Juárez con una serie de proyectos destinados a responder a la creciente demanda de servicios por parte de una población en constante crecimiento, especialmente en sectores con alta densidad habitacional como los fraccionamientos del suroriente.

Con la entrega en comodato de estos terrenos, el Municipio colabora directamente en la expansión de la infraestructura pública federal, permitiendo que más familias accedan a servicios fundamentales cerca de sus hogares, como parte de un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida en las comunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.