Aprueban en Cabildo modificar el Presupuesto de Egresos de este año

El Cabildo autorizó las modificaciones al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, consistentes en transferencias de partidas entre ejes rectores del desarrollo por cambio de prioridad, resultando en un ajuste por la cantidad de 163 millones 558 mil 561 pesos.

Ciudad Juárez, Chih .- Con esto se busca hacer más eficiente el gasto público para que los recursos puedan ejecutarse en el actual ejercicio fiscal, dijo sobre ello el regidor Daniel Alejandro Acosta Aviña, coordinador de la Comisión Edilicia de Hacienda.

Dijo que se dio prioridad a proyectos realizables a corto plazo, como lo son apoyo a grupos vulnerables, seguridad pública y servicios, entre otros; se prescindió de aquellos que resulta difícil ejecutar por los tiempos administrativos a que están sujetos.

Indicó que en materia de seguridad se aumenta en la adquisición de pólizas de mantenimiento y equipamiento del Centro de Respuesta Inmediata, como mobiliario, equipo de cómputo, vigilancia, instalación, distribución y conexión de redes, además de cobertura general con brazaletes, comandos móviles y geoposicionamiento, entre otros.

También se dará apoyo económico para la Coordinación General de Seguridad Vial, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio por 21 millones de pesos y para la Dirección de Salud.

Ese recurso también se destinará para solventar una serie de obligaciones patronales que se han retrasado y con esto se espera ponerse al día.

Se apoyará a la recolección de residuos sólidos, ya que el director de Limpia explicó que se ha presentado un aumento de tonelaje de basura que se ha recolectado en el transcurso del año.

Al respecto, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, explicó que estos ajustes se hacen porque en este año se presentaron gastos que no estaban contemplados en el presupuesto anual, pero es necesario hacerlos.

Además, se sigue trabajando en prioridades como lo son el Rastro TIF Municipal y el Parque Norponiente y el puente que se va a licitar este año y que se construirá en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza.

Los regidores Karla Michaeel Escalante Ramírez, Héctor Hugo Avitia Arellanes, Sandra García Ramos y Martha Patricia Mendoza Rodríguez, así como la síndica Ana Carmen Estrada García avalaron las modificaciones.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, presentó el dictamen de la Comisión de Revisora de Fraccionamientos y Condominios para autorizar el Régimen de Propiedad en Condominio Industrial a denominarse “Bodegas BRB”, mismo que fue aprobado por el Cabildo.

En la sesión de este día también se aprobó el dictamen de la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios para autorizar el Fraccionamiento Habitacional y Comercial en Régimen de Propiedad en Condominio a denominarse “Nogaterra”.

