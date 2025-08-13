Movil - LB1 -
    Aprueba Cabildo recursos para las “Mamás Buscadoras de Ciudad Juárez”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    La directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, comentó que el dinero lo utilizarán las madres para imprimir volantes, camisetas, gasolina y traslados para hacer las labores de búsqueda.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Cabildo de Ciudad Juárez, aprobó destinar 5 millones de pesos en apoyo a las “Madres Buscadoras de Ciudad Juárez”, para que continúen en la búsqueda de sus familiares desaparecidas.

    El punto de acuerdo fue llevado a la sesión de cabildo de este miércoles por la regidora María Dolores Adame Alvarado, y apoyado por el resto de los regidores, quienes establecieron que estos recursos serán administrados a través del Instituto Municipal de la Mujer.

    María Dolores Adame Alvarado, comentó que con la aprobación de esta ayuda, se reconoce el esfuerzo, tenacidad y voluntad de las Madres con Hijas Desaparecidas para seguir en la búsqueda de justicia para sus seres queridos.

    Al respecto, la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, comentó que el dinero lo utilizarán las madres para imprimir volantes, camisetas, gasolina y traslados para hacer las labores de búsqueda.

    Norma Laguna Cabral, madre de Idaly Juanche Lagunas, cuyos restos fueron localizados en el arroyo de El Navajo, agradeció a la regidora Adame Alvarado, ya que para las madres que están buscando justicia, es importante el dinero para cubrir los gastos más necesarios.

    “A veces nada más andamos con el dinero del camión y tenemos que hacer búsqueda de nuestras hijas y nuestros hijos y por eso sí es muy importante ese recurso”, expresó.

    Aunado a esa propuesta, también se turnó a la Comisión de Hacienda, otra más para autorizar la construcción de un muro que reconozca y enaltezca la labor de las madres buscadoras.

