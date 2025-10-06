Aprueba Cabildo modificaciones al Presupuesto de Egresos 2025

Publicidad - LB2 -

El Cabildo aprobó las modificaciones al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, lo cual significa un ajuste por 163 millones 558 mil 561 pesos, cantidad que deriva de la revisión del comportamiento del gasto público, así como de la situación que guardan proyectos de inversión respecto a su ejecución a estas alturas del ejercicio fiscal.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la Sesión Previa de Cabildo número 26, el regidor y coordinador de la Comisión de Hacienda, Daniel Alejandro Acosta Aviña, explicó que la Tesorería Municipal, así como la Dirección General de Evaluación, hicieron las revisiones adecuadas para hacer los ajustes.

Estas modificaciones se hacen para hacer más eficiente el gasto público, para que los recursos puedan ejecutarse en el presente ejercicio fiscal, se priorizaron proyectos realizables a corto plazo en áreas como apoyos a grupos vulnerables, seguridad pública y servicios, entre otros, explicó.

Se prescindió de aquellos proyectos que se consideran difícil de ejecutar por los tiempos administrativos a los que están sujetos y que conllevan procesos de licitaciones y ejecuciones, agregó.

Los ejes sectoriales en los que retiraron los recursos fueron proyectos que están en los ejes de Juárez Competitivo y Próspero, así como Juárez Ordenado y Sostenible.

Los ejes sectoriales aumentados son los de Juárez Honesto, Participativo y Transparente, además de Juárez Seguro y Confiable para Todos y Juárez Humano e Incluyente.

El Cabildo también aprobó abordar en la sesión ordinaria las modificaciones al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, con lo que se contempla incrementar 21 millones de pesos para subsidio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF).

Al respecto, la directora del DIF Municipal, Lucía Chavira Acosta, informó que este aumento será para beneficiar con despensas a personas mayores que se encuentran afiliadas a los Consejos del Adulto Mayor.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, dio a conocer que el Cabildo analizará los dictámenes que propuso la Comisión de Revisora de Fraccionamientos y Condominios para autorizar el Régimen de Propiedad en Condominio Industrial a denominarse Bodegas BRB, así como el dictamen de la Comisión de Revisora de Fraccionamientos y Condominios para autorizar el Fraccionamiento Habitacional y Comercial en Régimen de Propiedad en Condominio a denominarse “Nogaterra”.

En esta sesión previa también se dio a conocer que mañana 7 de octubre, a las 12:00 horas, se llevará a cabo una sesión extraordinaria para otorgar un reconocimiento al señor Héctor Mejía Gutiérrez por sus servicios en la policía municipal durante la década de los

80´s.

