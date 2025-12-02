Movil - LB1A -
    diciembre 2, 2025 | 15:55
    Aprueba Cabildo de Juárez contrataciones sin suficiencia presupuestal para cierre de año

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Autorización permite asegurar servicios esenciales con cargo al ejercicio fiscal 2026.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En la Sesión Extraordinaria número 11 del H. Cabildo de Juárez, se aprobó por mayoría autorizar a la Oficialía Mayor del Municipio a celebrar contratos para la adquisición de bienes y servicios sin contar con la suficiencia presupuestal correspondiente, medida que permitirá garantizar la continuidad operativa del gobierno local hacia el cierre del año.

    La sesión fue encabezada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y contó con la participación del secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien explicó que el dictamen fue presentado por la Comisión de Hacienda, con base en lo que establece la legislación vigente sobre la posibilidad de registrar gastos con cargo al siguiente ejercicio fiscal.

    El regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña, coordinador de dicha comisión, explicó que esta práctica es común en los últimos meses del año, ya que permite contratar servicios esenciales cuya necesidad rebasa el presupuesto anual vigente, sin afectar la operación del gobierno municipal. Señaló que el presupuesto del ejercicio 2026 está próximo a analizarse, y estas contrataciones serán contempladas en ese marco.

    “Estamos hablando de servicios fundamentales para las áreas operativas, como seguros para bienes muebles e inmuebles, suministro de gasolina y diésel, adquisición de medicamentos y servicios de comunicación, entre otros. En total, se trata de una lista de 32 servicios que no pueden suspenderse por cuestiones presupuestales temporales”, detalló Acosta Aviña.

    El dictamen autoriza a la Oficialía Mayor a iniciar los procesos de contratación desde este mes de diciembre, incluso sin contar con la partida económica asignada, con el compromiso de que dichos gastos se registren en el presupuesto del año fiscal siguiente, que entrará en vigor en enero de 2026.

    Las autoridades municipales subrayaron que esta medida busca garantizar la operatividad continua del Ayuntamiento, en especial en áreas críticas que no pueden detener sus actividades, como seguridad, salud, servicios públicos, protección civil y administración general.

    Finalmente, se precisó que la propuesta fue revisada y avalada previamente por la Comisión de Hacienda y cuenta con la autorización de la Tesorería Municipal, cumpliendo con los procedimientos internos de control financiero y transparencia.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

