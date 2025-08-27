Aprueba Cabildo cambiar el nombre del viaducto Gustavo Díaz Ordaz

Publicidad - LB2 -

En la Sesión Ordinaria de Cabildo número 23 celebrada este día, el pleno del Ayuntamiento aprobó cambiar el nombre del viaducto Gustavo Díaz Ordaz al de Mártires del 68 2 de octubre no se olvida.

Ciudad Juárez, Chih .- En la Sesión que estuvo encabezada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, la Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Cultural presentó la propuesta que contempla el cambio de nombre en el tramo que va del bulevar Norberto Norzagaray a la calle Álvaro Obregón.

El coordinador de la Comisión, regidor José Mauricio Padilla, dijo que el 2 de octubre de 1968 el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz cometió el más grande crimen de estado de los últimos tiempos, al ordenar una masacre contra estudiantes que luchaban por la libertad de expresión.

Sobre este tema, la activista Judith Galarza y representante de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, afirmó que organismos internacionales avalan este cambio porque es un acto de justicia.

El Cabildo también envió a Comisiones la propuesta del regidor Alejandro Alberto Jiménez Vargas para modificar el nombre del Centro Municipal de las Artes y que se llame Centro Municipal de las Artes “Ignacio Solares”.

En esta misma reunión, el Cabildo aprobó que el día 24 de septiembre, a las 11:00 horas, en Sesión Extraordinaria, se llevé a cabo la premiación del Reconocimiento al Mérito en el Servicio Público para Empleados al Servicio del Municipio de Juárez.

Los miembros del Cabildo también autorizaron la modificación del acuerdo de la sesión 13 ordinaria del Honorable Ayuntamiento, del 26 de marzo de 2025, relativo a la aplicación de los recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal para el periodo fiscal 2025.

En esta misma Sesión se autorizaron apoyos para eventos como la XXV edición del Festival del Tequila y del Mariachi y para beneficiar económicamente a la Federación Mexicana de Beisbol, A.C., para la realización del evento deportivo Panamericano de Beisbol Varonil U15, así como a la Liga de Handball, para realización del evento deportivo Nacional Handball Infantil U-10 y U-12.

Como punto extraordinario, el Cabildo aprobó el Manual de Procedimientos y Operaciones Internos de la Dirección de Participación Ciudadana, el cual tiene como objetivo lograr un óptimo desempeño y contribuir en los objetivos institucionales de la dependencia.

