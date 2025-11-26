Aprueba Cabildo anteproyecto de Ley de Ingresos 2026 con aumento del 12%

Publicidad - LB2 -

Se enviará al Congreso del Estado para su análisis antes del 15 de diciembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En sesión ordinaria celebrada este miércoles, el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó el anteproyecto de la Ley de Ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, el cual contempla un monto histórico de 10 mil 797 millones 701 mil 182 pesos. Esta cifra representa un incremento del 12 por ciento respecto al presupuesto autorizado para 2025, según explicó el regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña, coordinador de la Comisión de Hacienda.

Durante la sesión, presidida por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, se detalló que el aumento equivale a mil 162 millones 92 mil pesos más que el ejercicio fiscal anterior. Los recursos proyectados se obtendrán mediante distintos conceptos como impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos locales y, en mayor medida, participaciones federales, las cuales registraron un alza del 14 por ciento en comparación con 2025.

- Publicidad - HP1

Acosta Aviña subrayó que este crecimiento no es fortuito, sino que responde, dijo, a una mayor eficiencia administrativa por parte del actual Gobierno Municipal, lo que ha permitido mejorar el rendimiento en la prestación de servicios públicos. Asimismo, señaló que el incremento en las participaciones federales refleja un respaldo continuo del Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum hacia Ciudad Juárez.

Una vez aprobado por el Cabildo, el anteproyecto será enviado al Congreso del Estado para su revisión. De acuerdo con los plazos legales, los diputados locales deberán emitir su resolución a más tardar el 15 de diciembre. En caso de ser avalado, este será el presupuesto que regirá las finanzas municipales durante el próximo año.

Además del tema presupuestal, el Cabildo aprobó una serie de medidas de simplificación administrativa orientadas a facilitar los trámites ciudadanos en dependencias como la Dirección de Ecología, la Dirección General de Protección Civil y la Dirección General de Desarrollo Urbano. La regidora Sandra Marbel Valenzuela Martínez, quien coordina la Comisión de Gobernación, explicó que estas acciones buscan reducir movimientos innecesarios y agilizar procesos para brindar mayor comodidad a los ciudadanos.

En otros puntos del orden del día, se autorizó el régimen de propiedad en condominio comercial para un desarrollo denominado “Town Center Alameda Iglesias”, y se aprobó también la desincorporación y enajenación de un predio municipal en favor de la asociación religiosa Jurisdicción Norte de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad la Luz del Mundo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.