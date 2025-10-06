Movil - LB1 -
    octubre 6, 2025
    Plumas

    Estado

    Juárez / El Paso

    Juárez / El Paso

    Juárez / El Paso

    Aprovecharon ciudadanos descuentos en pago del Predial e infracciones viales en Cruzadas por Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    Redacción ADN / Agencias
    Durante el desarrollo de las “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz” que se desarrolló el fin de semana en la colonia Héroes de la Revolución, los ciudadanos aprovecharon los descuentos otorgados por la Tesorería Municipal.

    Ciudad Juárez, Chih .- Blanca Dolores Romero Aguilar, directora de Ingresos, dio a conocer que se pagaron 267 recibos, lo que generó un ingreso por 735,688 pesos.

    Detalló que se otorgaron 146 descuentos en el cobro de recargos por rezagos en cuentas del Impuesto Predial, además de 121 en infracciones viales en motivos no graves.

    Además se atendió a 450 personas que no hicieron en ese momento su pago pero que acuden a partir de hoy a las cajas municipales.

    Comentó que en los eventos masivos la Tesorería Municipal instala cajas de cobro otorgando descuentos en el cobro de recargos por rezago en el pago del Impuesto Predial, además de descuentos en infracciones viales consideradas no graves las cuales quedan exentas en el pago del cobro de recargos.

    Este beneficio es aprovechado principalmente por las personas que trabajan de lunes a viernes y les resulta imposible acudir a una caja de cobro municipal para ponerse al corriente en sus cuentas.

    Romero Aguilar exhortó a la población que presenta adeudos en el pago del Impuesto Predial a que acuda a Tesorería para llegar a un acuerdo de pago a fin de proteger su patrimonio; de igual forma continuarán acudiendo a los eventos masivos organizados por el Gobierno Municipal para otorgar descuentos en las cajas de cobro.

