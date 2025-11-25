Aprovechan últimos días de descuento en recargos del Impuesto Predial

Publicidad - LB2 -

Tesorería Municipal ofrece condonación del 100% en cargos por rezago si se paga en una sola exhibición.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Juárez recordó a las y los contribuyentes que están por concluir los descuentos otorgados este mes de noviembre a quienes tienen cuentas rezagadas del Impuesto Predial, por lo que se les invita a aprovechar el beneficio del 100% de descuento en cargos por mora antes de que finalice el mes.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, explicó que el descuento aplica únicamente para quienes liquiden su adeudo en una sola exhibición, y que hasta el momento no se ha determinado si el beneficio continuará durante diciembre, por lo que hizo un llamado a no dejar pasar la oportunidad.

“El descuento es automático y puede aplicarse al momento de pagar en cualquiera de las cajas recaudadoras del Municipio o a través del portal digital Juárez Conectado”, indicó la funcionaria.

La condonación de los cargos por rezago tiene como propósito facilitar la regularización de quienes por diversos motivos acumularon adeudos, con la intención de que puedan acceder a los descuentos por pronto pago que se otorgan a principios de cada año a contribuyentes cumplidos, además de garantizar la certeza jurídica de sus propiedades.

Las personas interesadas pueden consultar su situación ingresando al portal www.juarezconectado.gob.mx o acudir directamente a las oficinas de Tesorería ubicadas en la Unidad Administrativa Benito Juárez, así como en las cajas móviles y centros de atención autorizados en distintos puntos de la ciudad.

Autoridades municipales reiteraron que el Impuesto Predial representa una fuente importante de ingresos para el Municipio, recursos que se destinan directamente a servicios públicos, obras de infraestructura, pavimentación y programas sociales.

En lo que va del mes, se ha observado una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, especialmente en contribuyentes con varios años de rezago que aprovecharon el descuento para ponerse al corriente sin recargos.

El Gobierno Municipal exhortó a la comunidad a realizar sus pagos antes del 30 de noviembre, ya que no hay certeza sobre una posible extensión del programa de descuentos.

