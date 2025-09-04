Movil - LB1 -
    septiembre 4, 2025
    Aprovecha la campaña gratuita de microchipeo y vacunación antirrábica

    Juárez / El Paso

    Redacción ADN / Agencias
    El próximo fin de semana se llevará a cabo de forma gratuita la campaña de microchipeo y vacunación antirrábica, por lo que la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), invita a los juarenses a llevar a sus mascotas.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que el evento será el sábado 6 y el domingo 7. El primer día en el Parque de la Familia, ubicado en la calle Valle de Juárez, colonia Frontera II, en horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del día.

    El domingo se realizará en el Parque Villahermosa, en las calles Humanguillo y Alegre, en horario de 9:00 a 12:00 horas.

    La funcionaria indicó que los servicios son gratuitos y están dirigidos a perros y gatos, además se estará ofreciendo la vacuna múltiple y la aplicación de producto contra la garrapata.

    Señaló que es importante aprovechar la oportunidad, ya que a través del servicio podrán cuidar la salud de las mascotas.

    Así mismo, pidió llevar a los animalitos con correas o en transportadora para seguridad de los mis

