octubre 17, 2025
    octubre 29, 2025 | 12:51
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    ¡Aprovecha este fin de semana para esterilizar gratis a tus mascotas!

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el propósito de reducir la sobrepoblación y mejorar la calidad de vida de los perros y gatos, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), llevará a cabo la campaña de esterilización gratuita para mascotas.

    Ciudad Juárez, Chih .- La primera jornada será el viernes 31 de octubre en el Centro Comunitario Jarudo, ubicado en la calle Héroes Nacionales 6427. Las mascotas serán atendidas a partir de las 3:00 de la tarde.

    El sábado 1 de noviembre se realizará la segunda jornada en el Centro Comunitario Kilómetro 20, en la calle Manuel N. López, de la colonia Kilómetro 20, a partir de las 7:00 de la mañana.

    La titular de DABA, Alma Edith Arredondo Salinas, señaló que las personas interesadas en llevar a sus perritos y gatos deben registrarse en https://basedaba.mx/campanas

    Dijo que el cupo es limitado, por lo que es necesario aprovechar la oportunidad, aparte, la esterilización es un acto de amor y responsabilidad para con las mascotas.

    Durante las jornadas también se contará con la aplicación de microchip gratuito; en este servicio no es necesario hacer registro.

    Los requisitos para las esterilizaciones son que el animalito esté libre de garrapatas, con peso adecuado, buen estado de salud, con ayuno mínimo de 12 horas y en el caso de las hembras se pide que no estén amamantando.

    La campaña gratuita de esterilización de mascotas se ha llevado a distintos sectores de la ciudad como Anapra, Colinas de Juárez, colonia Campestre, Infonavit Aeropuerto y El Dorado; aparte se ha atendido a los animalitos a través de las distintas Cruzadas.

