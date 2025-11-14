Apoyarán alumnos del CECATI 199 y CBTIS 269 en limpieza de la colonia Juanita Luna

Publicidad - LB2 -

Estudiantes participarán en jornada ambiental este sábado como parte de actividades comunitarias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En coordinación con la Dirección de Limpia, estudiantes del CECATI 199 y del CBTIS 269 participarán este sábado 16 de noviembre en una jornada de limpieza comunitaria en la colonia Juanita Luna, al suroriente de Ciudad Juárez. La actividad forma parte de las acciones de vinculación social impulsadas por el Gobierno Municipal con el objetivo de promover la participación ciudadana y el cuidado del entorno urbano.

De acuerdo con información proporcionada por la dependencia, se espera la asistencia de más de 60 jóvenes de ambos planteles educativos, quienes realizarán tareas de recolección de basura, retiro de escombro y limpieza de áreas comunes en distintos puntos de la colonia. La jornada dará inicio a las 9:00 de la mañana y contará con el acompañamiento de personal operativo de la Dirección de Limpia.

Gisel Sandoval, titular de la dependencia, destacó que estas actividades no solo ayudan a mejorar el entorno inmediato, sino que también fomentan la conciencia ambiental y la responsabilidad cívica entre los estudiantes. Subrayó que el trabajo conjunto entre instituciones educativas y el municipio es fundamental para generar una cultura de corresponsabilidad en la limpieza de la ciudad.

Además de la limpieza general, se aprovechará la jornada para dialogar con residentes de la zona y promover buenas prácticas en la disposición de residuos, evitando que la basura se acumule en banquetas, esquinas o terrenos baldíos. Se colocarán lonas informativas y se distribuirán volantes con recomendaciones para mantener limpia la colonia.

Las autoridades municipales señalaron que la colonia Juanita Luna ha sido identificada como una de las zonas prioritarias para este tipo de acciones, debido a la alta concentración de residuos sólidos en vía pública. Las jornadas comunitarias forman parte de un plan más amplio que incluye educación ambiental, operativos de inspección y campañas de concientización.

Finalmente, la Dirección de Limpia agradeció la disposición de los planteles participantes y extendió la invitación a otras escuelas e instituciones a sumarse a estas actividades de impacto social. El municipio reiteró que mantener limpia la ciudad es una tarea compartida entre gobierno, ciudadanía y sectores educativos.

