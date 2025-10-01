Apoyan regidores a equipos y estudiantes que representarán a Juárez en México y el extranjero

Publicidad - LB2 -

Regidores de la Comisión Edilicia de Educación y Cultura se reunieron para analizar y aprobar las solicitudes de apoyo a grupos representativos que salen de la ciudad para participar en eventos académicos.

Ciudad Juárez, Chih .- En esta reunión, los regidores Jorge Marcial Bueno Quiroz, José Mauricio Padilla y Víctor Hugo Avitia Corral, también hablaron sobre la preparación de la Cruzada Escolar por el Medio Ambiente, actividad a la que se invitará a varios planteles a que hagan limpieza dentro de sus planteles o al exterior de ellos, incluso a un parque que esté en su entorno.

Sobre el monto que se destinó, la Comisión informó que fue un total de 160 mil pesos, los cuales se destinaron a equipos de estudiantes que van a competir a Monterrey, Nuevo León; a Playa del Carmen, a Cancún, pero también a países como Argentina.

Estos estudiantes participarán en eventos como el Torneo Nacional e Internacional de Ajedrez, en el congreso de cardiología y el campeonato internacional de robótica, informó el regidor Bueno Quiroz.

“Este es un apoyo que lo hemos tenido por acuerdo de Cabildo, tenemos una cantidad por parte de la Comisión de Educación, donde los grupos representantes de la ciudad tienen un apoyo que los ayuda para sus hoteles, vuelos o comidas”, dijo el edil.

Sobre la cruzada, dijo que el objetivo es que limpien en los exteriores de los planteles educativos, quiten maleza, basura y con ello el entorno sea más ameno.

En esta tarea se pretende que participen estudiantes desde preescolar hasta nivel medio superior, por lo cual ya están en pláticas con las escuelas para que se unan a esta cruzada y así los espacios públicos mejoren, comentó.

Dio a conocer que esta labor se tenía programada para el 11 de octubre, sin embargo, buscarán que aumente el número de planteles que participarán, pues hasta ahora sólo tienen 30.

Indicó que es posible que la cruzada se realice el 18 de octubre y sea más nutrido el número de planteles participantes.

