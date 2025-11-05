Movil - LB1A -
noviembre 5, 2025
octubre 14, 2025
    noviembre 5, 2025 | 15:14
    Apoyan a estudiantes juarenses que competirán en concursos académicos y culturales

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Se destinaron 168 mil pesos para respaldar su participación en diversas competencias dentro y fuera del estado.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Educación del Ayuntamiento de Juárez aprobó la entrega de 13 apoyos económicos por un monto total de 168 mil pesos destinados a estudiantes que representarán a la ciudad en concursos académicos, científicos y culturales en diferentes sedes del país. La medida busca reconocer y respaldar el esfuerzo de jóvenes destacados, así como aliviar la carga económica de sus familias.

    El regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz informó que, junto con su homólogo José Mauricio Padilla, analizó y dictaminó favorablemente las solicitudes presentadas por padres, madres de familia y docentes, con base en el mérito académico y la proyección de las competencias a las que acudirán los estudiantes.

    Los apoyos están dirigidos a estudiantes que participarán en disciplinas como matemáticas, ciencias, robótica, banda de guerra, entre otras, en las que han mostrado un desempeño sobresaliente a nivel local, lo que les ha permitido clasificar a encuentros de mayor nivel en otras ciudades y estados.

    Las sedes a las que viajarán las y los alumnos incluyen municipios y estados como Casas Grandes, Monterrey, Morelos, Tampico, Aguascalientes, Estado de México y la ciudad de Chihuahua, donde se celebrarán diversos eventos educativos, ferias científicas, concursos culturales y exhibiciones tecnológicas.

    Bueno Quiroz destacó que este tipo de respaldo busca fomentar el desarrollo de habilidades académicas y personales en la juventud juarense, además de fortalecer el sentido de identidad y orgullo al representar a su ciudad en competencias nacionales. “Estas participaciones no solo reflejan el talento de nuestros estudiantes, sino también el esfuerzo de sus familias y escuelas por impulsar su formación integral”, comentó.

    La entrega de apoyos también representa un reconocimiento a la constancia, disciplina y compromiso de las y los estudiantes, quienes —además de representar a Juárez— promueven la cultura del mérito y la excelencia en entornos escolares y comunitarios.

    Los regidores señalaron que continuarán trabajando desde la Comisión de Educación para ampliar este tipo de apoyos en el futuro, e invitaron a las instituciones educativas y a la ciudadanía a estar atentas a futuras convocatorias, reiterando el compromiso del Ayuntamiento de seguir impulsando el talento juvenil de la frontera.

