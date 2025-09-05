Apoya Municipio la educación juarense con construcción de domos

Publicidad - LB2 -

En apoyo a las necesidades de la comunidad estudiantil juarense, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, ha mejorado la infraestructura de diversos planteles escolares de la ciudad, tal es el caso de la construcción de domos para que el alumnado pueda ejercer diversas actividades sin sufrir de las inclemencias climatológicas.

Ciudad Juárez, Chih .- Por medio de la Dirección General de Obras Públicas han sido construidos 121 domos en planteles como jardines de niños, primarias, secundarias y preparatorias, en los que la comunidad de padres de familias y docentes han agradecido al alcalde por estos trabajos que benefician a todo el alumnado.

Algunos de los planteles intervenidos son los jardines de niños Guillermo Porras Muñoz, Cusárare, Generación Bicentenario 2010, Daniel Muñoz Lumbier, Soledad Antonia Herrera, las primarias Margarita Maza de Juárez, Carlos Villarreal, Arturo Gamiz, República de Brasil, 18 de marzo, Soledad Herrera Villa, la secundaria técnica 47, secundaria técnica 41, el CBTIS 114, CBTIS 269, así como los colegios de bachilleres en sus planteles 11,16 y 19.

Desde el periodo de septiembre del 2021 a la fecha se ha destinado una inversión superior a los 260 millones para la construcción de estas estructuras en las escuelas de toda la ciudad.

