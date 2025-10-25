Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 25, 2025 | 18:54
    Apoya Municipio a productores en la compra de toros

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el objetivo de elevar la calidad del ganado de la región, esta tarde el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, participó en la entrega de subsidios para la compra de toros.

    Ciudad Juárez, Chih .- El evento se realizó en los terrenos en los cuales se desarrolla la Expogan 2025, donde el Municipio tiene a disposición un apoyo de 12 mil 500 pesos para la compra de un toro.

    Agregó que el Estado aporta un subsidio de 15 mil pesos y ambas cantidades se entregan a la Unión Ganadera de Ciudad Juárez para la compra de animales.

    Este es un beneficio muy importante porque cada ejemplar puede tener un costo que va desde 70 mil a 80 mil pesos.

    En esta ocasión la administración municipal cuenta con tope de apoyo de 1 millón 250 mil pesos.

    Esta ayuda es muy importante, ya que Chihuahua viene de una sequía de tres años y ahora los productores podrán contar con animales adecuados para la reproducción.

    En el evento se contó con la presencia de Álvaro Bustillos, Presidente de la Unión Ganadera regional de Chihuahua y Alfonso de Anda, representante de los ganaderos juarenses.

