Apoya Estado el talento deportivo juarense

El boxeador Ángel Daniel Ochoa competirá en España.

Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), refrenda su compromiso con las juventudes al respaldar al boxeador Ángel Daniel Ochoa, quien representa a México en el torneo internacional “BOXAM”, celebrado en La Nucia, España, del 6 al 12 de octubre.

Ángel Daniel, bicampeón nacional CONADE en la categoría Junior 46 kg, es un ejemplo del talento que se forma en los Centros Comunitarios de la SDHyBC, donde la disciplina, el deporte y la cultura se promueven como herramientas de desarrollo integral para niñas, niños y jóvenes.

Austria Galindo, subsecretaria de SDHyBC, entregó un apoyo económico a la señora Adriana Ochoa, madre del deportista y destacó que este respaldo forma parte de la instrucción de la gobernadora Maru Campos de fortalecer los centros comunitarios y acompañar a la juventud en sus proyectos de vida.

“El deporte es una vía para encauzar el talento de nuestras juventudes y construir entornos más positivos; por eso, desde la subsecretaría trabajamos para que los centros comunitarios sigan siendo espacios de impulso y formación”, expresó la funcionaria estatal.

El entrenador Daniel Rangel, reconoció el esfuerzo y la disciplina del joven pugilista, confío en que su desempeño en el torneo internacional consolidará su prometedora carrera deportiva.

Con casos como el de Ángel Daniel Ochoa, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de generar oportunidades que fortalezcan el desarrollo deportivo y personal de la juventud fronteriza, impulsa historias de esfuerzo y superación que trascienden a nivel internacional.

