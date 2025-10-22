Apoya cabildo realización de Congresos en Juárez aprobando 2 mdp

Publicidad - LB2 -

El punto de acuerdo fue propuesto por la comisión de Hacienda considerando los beneficios y la derrama económica que dejarán ambos eventos en los prestadores de servicio.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Cabildo de esta frontera autorizo entregar dos millones de pesos para la realización de congresos durante el presente mes en Ciudad Juárez.

La Comisión de Hacienda promovió el punto de acuerdo para otorgar 750 mil pesos a favor de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios para el LIV Congreso Internacional Inmobiliario AMPI Chihuahua 2025, que inicio el 20 de octubre y concluirá el fin de semana.

Se dijo que este evento reúne a empresarios, asesores, desarrolladores y expertos para abrir nuevas oportunidades de negocio, con la presencia de ponentes representantes de asociaciones internacionales originarias de Líbano, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Asia, Corea, además de 250 profesionales inmobiliarios.

También aprobaron otorgar 1 millón de pesos para la realización del Congreso Nacional Evangelista, del 28 al 30 de octubre.

El regidor Alejandro Acosta precisó que este congreso promueve la cohesión social y la identidad comunitaria, así como el bienestar individual, lo que impacta en la prevención de la violencia, adicciones y el abandono escolar, impactando por otra parte en la promoción de valores.

Por su parte, la regidora Sandra García afirmó que este congreso contara con la asistencia de miles de participantes, que se espera dejen una derrama económica de 25 millones de pesos.

