Aplaude alcalde acuerdo entre Sheinbaum y Marco Rubio

“Sin duda alguna es una muy buena noticia para nuestro país, ya que este acuerdo y el combate hacia las estructuras criminales de ambos países servirán para que nuestra economía crezca “, señaló Pérez Cuéllar.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, destacó el acuerdo binacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y consideró que este pacto contribuirá al crecimiento de la economía nacional.

La reunión de Sheinbaum pardo y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, duró aproximadamente una hora y media, en Palacio Nacional.

Al respecto, el primer edil de esta frontera, subrayó la voluntad que la presidenta Sheinbaum ha manifestado durante su mandato por llevar una estrecha relación con Estados Unidos, en el marco de respeto hacia la soberanía de nuestro país.

El pacto entre la presidenta y Marco Rubio establece bases para combatir a los grupos criminales que operan en ambos lados de la frontera, dedicados al tráfico de personas, trasiego de drogas y delitos que amenazan la seguridad de ambos países.

La estrategia contempla:

. – Fortalecer la seguridad fronteriza

. – Combatir flujos financieros ilícitos

. – Mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, echó mano de algunas estadísticas, y, mencionó la reducción del 90% en aseguramientos de migrantes en la frontera, decomisos históricos de fentanilo y la reducción del 32% en delitos de alto impacto en México, incluido el homicidio, todo como muestra de la colaboración entre el gobierno federal con municipios y estados en el combate a la inseguridad.

