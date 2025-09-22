Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 22, 2025 | 15:58
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Anunciarán mañana campaña de esterilización gratuita

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), estará anunciando mañana la fecha y hora en que se llevará a cabo la próxima campaña de esterilización de mascotas.

    Ciudad Juárez, Chih .- Alma Edith Arredondo Salinas, titular de la dependencia, informó que el martes 23 de septiembre darán a conocer los detalles de la jornada, así como las indicaciones para registrarse con tiempo.

    La funcionaria pidió a la ciudadanía estar pendiente de la información que se estará subiendo a las 10:00 de la mañana en basedaba.mx

    - Publicidad - HP1

    Indicó que es importante que la gente revise la página web ya que ahí podrán realizar el registro de las mascotas en cuanto ésta se habilite, debido a que los espacios son limitados.

    Así mismo hizo énfasis en que esterilizar a las mascotas es un acto de amor y responsabilidad que ayuda a prevenir el abandono y mejora la calidad de vida de los animalitos.

    También agradeció a los juarenses por acudir a las campañas de microchipeo y esterilización, y pidió seguir trabajando en coordinación a favor del bienestar animal.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Disfrutaron juarenses concierto por la paz este fin de semana

    El pasado fin de semana se llevó a cabo el concierto por la paz...
    Telón

    Vivirán alumnos de la primaria Tarike la experiencia del programa Asómate al Museo en el MAHCH

    Alumnos de la Escuela Primaria Tarike participarán el próximo miércoles 24 de septiembre en...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.