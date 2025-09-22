Anunciarán mañana campaña de esterilización gratuita

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), estará anunciando mañana la fecha y hora en que se llevará a cabo la próxima campaña de esterilización de mascotas.

Ciudad Juárez, Chih .- Alma Edith Arredondo Salinas, titular de la dependencia, informó que el martes 23 de septiembre darán a conocer los detalles de la jornada, así como las indicaciones para registrarse con tiempo.

La funcionaria pidió a la ciudadanía estar pendiente de la información que se estará subiendo a las 10:00 de la mañana en basedaba.mx

Indicó que es importante que la gente revise la página web ya que ahí podrán realizar el registro de las mascotas en cuanto ésta se habilite, debido a que los espacios son limitados.

Así mismo hizo énfasis en que esterilizar a las mascotas es un acto de amor y responsabilidad que ayuda a prevenir el abandono y mejora la calidad de vida de los animalitos.

También agradeció a los juarenses por acudir a las campañas de microchipeo y esterilización, y pidió seguir trabajando en coordinación a favor del bienestar animal.

