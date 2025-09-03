Anunciará DABA este 9 de septiembre campañas de esterilización

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), estará informando la próxima semana sobre las campañas de esterilización que se llevarán a cabo de forma gratuita en algún sector de la ciudad, por lo que se pide estar pendientes de las fechas y los lugares.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, dijo que el martes 9 de septiembre, a partir de las 10:00 de la mañana, se estará subiendo la información a basedaba.mx

Indicó que es importante que la gente revise la página digital de la Dirección, pues ahí podrán hacer el registro de la mascota en cuanto ésta se habilite, ya que son limitados.

“Recuerden que esterilizar a sus mascotas es un acto de amor y responsabilidad que ayuda a prevenir el abandono y mejora la calidad de vida”, señaló la funcionaria.

