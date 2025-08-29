Anuncian sexta edición de Expo WireTech International en El Paso

Publicidad - LB2 -

El evento reunirá a 16 países y prevé una derrama económica de 7 mdd en la región fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este viernes se presentó de manera oficial la sexta edición de la Expo WireTech International, exposición que tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre en el Coliseo de El Paso, Texas.

El evento reunirá a representantes de 16 países y se perfila como uno de los encuentros más relevantes para la industria de los arneses y la tecnología aplicada a sectores estratégicos como el automotriz y el médico.

- Publicidad - HP1

El ingeniero Jesús Duarte, responsable de la organización, encabezó la rueda de prensa en la que dio a conocer los detalles del encuentro.

Destacó que un día antes, el 9 de septiembre, se llevará a cabo una sesión especial de negocios que servirá de antesala a la exposición. Subrayó que la intención de esta iniciativa es fortalecer la economía transfronteriza de El Paso, Ciudad Juárez y Nuevo México, región que mantiene más de cinco décadas de colaboración industrial y comercial.

En el anuncio también participaron integrantes del comité organizador, la licenciada Belinda Díaz Ponce, representante de Economía Federal en Chihuahua, y el licenciado Luis Felipe Quintana, asesor y facilitador de la actividad.

Los organizadores coincidieron en que este tipo de encuentros generan oportunidades únicas para consolidar vínculos de proveeduría a nivel global.

Duarte resaltó que la industria de los arneses mantiene a Ciudad Juárez como un referente internacional, ubicándola en el segundo lugar a nivel mundial en este sector.

Explicó que el trabajo realizado en la frontera es clave para el funcionamiento de automóviles, dispositivos médicos y otros equipos que dependen de esta tecnología.

La derrama económica estimada por la realización de la expo asciende a unos 7 millones de dólares, recursos que impactarán directamente en hoteles, restaurantes, transporte y servicios en ambos lados de la frontera.

Según los organizadores, este dinamismo reafirma a la región como un polo de innovación y competitividad industrial.

Como parte de la logística, se informó que habrá transporte especial desde Ciudad Juárez hacia El Paso cada media hora a través del Puente Paso del Norte, utilizando la línea express para facilitar el acceso de visitantes y participantes.

Con ello se busca agilizar la movilidad y garantizar la asistencia de empresarios y compradores.

Finalmente, Quintana invitó a la comunidad empresarial a participar en la exposición, al considerarla un espacio ideal para establecer relaciones comerciales de alto nivel.

“Si desean trato serio con proveedores de corte mundial, este es el lugar para lograrlo”, señaló.

La cita será en próximos días en El Paso, donde la tecnología y la innovación volverán a colocarse como eje de la integración fronteriza.

Galería