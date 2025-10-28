Anuncian para el 31 de octubre la pasarela “Drop Dead Gorgeous”

Publicidad - LB2 -

El Instituto Municipal de la Juventud (IMJJ) presentó este martes la pasarela de moda “Drop Dead Gorgeous”, un evento con temática de Halloween que reunirá a más de 20 jóvenes diseñadores locales este viernes 31 de octubre a las 6:00 de la tarde en “El Ajo”, ubicado en Plan de Guadalupe y Rio Sena.

Ciudad Juárez, Chih .– El jefe de Vinculación del IMJJ, Jonatan Carrillo, explicó que la actividad se realiza en colaboración con el colectivo El Veneno, un grupo de creativos fronterizos que busca promover el talento emergente en el ámbito del diseño.

“Este evento busca ver la belleza en lo terrorífico. Son más de 20 diseños originales, creados por jóvenes que expresan su visión artística sin recurrir a la violencia, sino destacando la creatividad y la identidad”, comentó Carrillo.

Por su parte, Paola Celeste de León Arras, estudiante de Diseño y Gestión de la Moda y organizadora de la pasarela, agradeció al Instituto por abrir espacios que impulsen el desarrollo artístico, académico y profesional de los jóvenes.

“Drop Dead Gorgeous es una celebración del poder que incomoda, de la belleza que amenaza. No es un desfile de monstruos, sino una exploración de lo inquietante y lo provocador, donde la moda se vuelve identidad y resistencia”, explicó.

El evento promete una experiencia creativa en la que la moda se transforma en expresión, con diseños inspirados en la estética del miedo, la fuerza y la sensualidad.

El IMJJ invitó a la comunidad a asistir y apoyar este encuentro que celebra el talento fronterizo y la innovación juvenil en el mundo del diseño.

