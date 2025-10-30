Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 30, 2025 | 13:03
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Anuncian llegada del frente frío número 12 con descensos de temperatura

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    De acuerdo a Protección Civil, sábado y domingo el termómetro llegará a los 5 grados centígrados como mínima; recomiendan precaución.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar precauciones ante el descenso de temperatura que se avecina para el próximo fin de semana, con mínimas de 5 grados centígrados consecuencia de la entrada del frente frío número 12.

    Sergio Rodríguez, notificó que ayer se registró una sensación térmica de 5 grados bajo cero y hoy de -2 grados centígrados y aunque ingresará el nuevo frente frío, se recuperará gradualmente la temperatura con mínimas entre 5 y 10 grados por la noche.

    - Publicidad - HP1

    Mientras que las máximas podrían llegar hasta los 26 grados centígrados.

    Debido a este descenso, recordaron a la población la importancia de revisar los calentones antes de encenderlos, además de abrir ventanas y no dormir con ellos; por otra parte, reiteran el llamado a no introducir los calentadores de paso a los domicilios pues puede resultar en una fatalidad.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 035 | Derechos de los Desaparecidos y sus Familiares con Haydeé Vazquéz

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de los Derechos de los Desaparecidos con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Lamenta alcalde fallecimiento de Don Héctor Mejía

    En su cuenta de Faceboock, el edil mandó un mensaje a los familiares del...
    Juárez / El Paso

    Impulsa Municipio la vinculación empresarial

    Con el objetivo de fortalecer la colaboración entre empresas tractoras y micro, pequeñas y...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.