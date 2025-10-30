Anuncian llegada del frente frío número 12 con descensos de temperatura

Publicidad - LB2 -

De acuerdo a Protección Civil, sábado y domingo el termómetro llegará a los 5 grados centígrados como mínima; recomiendan precaución.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar precauciones ante el descenso de temperatura que se avecina para el próximo fin de semana, con mínimas de 5 grados centígrados consecuencia de la entrada del frente frío número 12.

Sergio Rodríguez, notificó que ayer se registró una sensación térmica de 5 grados bajo cero y hoy de -2 grados centígrados y aunque ingresará el nuevo frente frío, se recuperará gradualmente la temperatura con mínimas entre 5 y 10 grados por la noche.

- Publicidad - HP1

Mientras que las máximas podrían llegar hasta los 26 grados centígrados.

Debido a este descenso, recordaron a la población la importancia de revisar los calentones antes de encenderlos, además de abrir ventanas y no dormir con ellos; por otra parte, reiteran el llamado a no introducir los calentadores de paso a los domicilios pues puede resultar en una fatalidad.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.