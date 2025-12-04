Anuncian la tercera edición de “Un regalo de altura” en apoyo a Santa Bombero

Publicidad - LB2 -

Locutores pasarán tres noches suspendidos a 40 metros de altura para reunir juguetes para niñas y niños de la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de sumar esfuerzos en la tradicional colecta navideña de Santa Bombero, se presentó oficialmente la tercera edición de “Un regalo de altura”, iniciativa solidaria que busca reunir juguetes para niñas y niños en situación de vulnerabilidad en Ciudad Juárez. El evento se realizará del jueves 11 al domingo 14 de diciembre, en una dinámica que combina espectáculo, participación ciudadana y una causa con más de 86 años de tradición.

Durante una conferencia de prensa, los locutores Román Vázquez y Shaon Ortiz, promotores de esta peculiar campaña, informaron que nuevamente se elevarán a más de 40 metros de altura, dentro de una estructura metálica en forma de regalo, con dimensiones de 2×2 metros, donde permanecerán durante tres noches seguidas como símbolo de compromiso con la colecta.

“Subiremos el jueves 11 a las 4:00 de la tarde y bajaremos el domingo 14 a las 5:00, sin bajar en ningún momento. La idea es llamar la atención de la ciudadanía y motivar la donación de juguetes”, explicó Román Vázquez. Reiteró que se recibirán juguetes nuevos o usados en buen estado, que no sean bélicos ni utilicen baterías, como una forma de fomentar un regalo significativo, seguro y libre de violencia.

Shaon Ortiz añadió que durante los tres días habrá actividades musicales y de convivencia por las tardes, con la presentación de bandas locales y la participación de Dj Town, Lalito Mix y Dj Tavo Vargas, para crear un ambiente festivo, familiar y solidario. “Queremos que la gente venga a donar, pero también que disfrute, que se genere un espacio de comunidad y alegría”, expresó.

“Un regalo de altura” se ha consolidado como una de las acciones más visibles de la colecta Santa Bombero, una tradición que desde hace ocho décadas ha llevado sonrisas a miles de niñas y niños juarenses, gracias a la colaboración entre ciudadanía, empresas, instituciones y medios de comunicación.

Los organizadores hicieron un llamado a la población para que se sume a esta causa y lleve su donativo durante los días del evento. Además, recordaron que todas las donaciones serán canalizadas directamente por el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez, quienes cada año se encargan de distribuir los juguetes en distintas colonias y sectores vulnerables de la ciudad.

Este evento forma parte de una serie de iniciativas ciudadanas que, más allá del entretenimiento, buscan generar impacto social y fortalecer la cultura de la solidaridad en Ciudad Juárez, especialmente durante la temporada navideña.

