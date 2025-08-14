Anuncian exposición “Un sueño, una estatua, un misterio” en el Centro

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas del Municipio invita a la ciudadanía a la exposición Un sueño, una estatua, un misterio, la Historia del Mundo en un sueño, montaje que se tendrá a partir de hoy y hasta el próximo sábado 16 en la Plaza del Batallón de los Supremos Poderes, en la Zona Centro.



Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, David Medina Rodríguez, dio a conocer que esta es la primera vez que en Ciudad Juárez se tendrá esta muestra cultural, teológica e histórica.

“Este es un recorrido que está haciendo la Iglesia Adventista por todo el país y hoy le toca el turno para esta ciudad”, mencionó el funcionario.

Resaltó que esta es una muestra que incluye temas muy relevantes que llaman a la reflexión, hacer un alto y repensar la vida, ya que muestras como estas vienen a fortalecer el tejido social, animar a la comunidad y tener esperanzas.

El pastor Manuel Sánchez, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, explicó que Un sueño, una estatua, un misterio, es una gira que se está realizando por las principales ciudades del país.

Dijo que con esta exposición se desea que despierten no solamente la curiosidad por alguna religión, sino que se vea que la biblia presenta fundamentos históricos.

“El evento será en la plaza ubicada frente al Centro Municipal de las Artes (CMA), hoy arrancamos a las 4:00 de la tarde, mañana viernes de 9:00 de la mañana y hasta las 7:00 de la tarde, el próximo sábado de igual manera, por lo que nos gustaría que nos acompañaran”, mencionó.

Por otra parte, el pastor Jaime Guzmán señaló que con esta exposición de arte se busca fortalecer el tejido social, además se está repartiendo un periódico por toda la ciudad.

“El periódico trae la información básica, donde se contarán todos los detalles históricos, la estatua mide 4 metros y medio que será la representación del sueño y de cómo la historia y la profecía bíblica se conjugan y nos dan rumbo a todos los hijos de Dios”, agregó.

Dijo que también se tendrá una exposición de pinturas y se contará con personas especializadas para que proporcionen más información.

“Se tendrán tres ponencias magistrales para que las personas puedan hacer sus preguntas y saber más acerca de esta exhibición, de esta manera se pretende darle mayor cobertura al evento qué será gratis y todos son bienvenidos”, indicó.

