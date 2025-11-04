Anuncian Expo Hogar 2025 este fin de semana en la UACH

Publicidad - LB2 -

El evento contará con más de 70 marcas, talleres y rifas para quienes buscan renovar su casa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este fin de semana se llevará a cabo la segunda edición de Expo Hogar 2025, una feria especializada en muebles, decoración, remodelación y servicios para el hogar. El evento tendrá como sede el gimnasio de la Facultad de Educación Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y estará abierto al público el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en horario de 12:00 del mediodía a 7:00 de la tarde.

La titular de la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado Garduño, informó que la expo reunirá a una amplia variedad de proveedores en un solo sitio, lo cual facilitará a las familias comparar precios, conocer opciones de productos y acceder a servicios con descuentos especiales. El corte inaugural del listón se realizará el sábado a las 2:00 de la tarde.

Por su parte, Jéssica Sierra, directora general de Expo Hogar, detalló que participarán 50 marcas provenientes del ámbito local, nacional e internacional, además de 20 marcas de emprendedores que ofrecerán promociones exclusivas. “Queremos que la experiencia de renovar tu hogar sea más accesible, práctica y divertida. Aquí podrán encontrar desde mobiliario hasta talleres creativos”, señaló.

Durante los dos días del evento, los asistentes podrán participar en talleres de pintura, cerámica y actividades interactivas, además de asistir a conferencias relacionadas con el diseño de interiores, mantenimiento doméstico y tendencias en remodelación. La oferta está diseñada tanto para quienes están en proceso de equipar una vivienda nueva como para quienes desean renovar su hogar actual.

Uno de los principales atractivos será la gran rifa de cierre, que se llevará a cabo el domingo, y que contará con una bolsa acumulada de 100 mil pesos en regalos y artículos para el hogar. Los organizadores señalaron que la entrada es gratuita y abierta a todo el público.

Expo Hogar 2025 se consolida como una plataforma para el impulso del consumo local, al ofrecer visibilidad a emprendedores y empresas del sector de bienes y servicios para el hogar.

Para más información sobre la agenda del evento, talleres o marcas participantes, se puede consultar el sitio web oficial: www.expohogar.com.mx.

