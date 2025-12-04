Anuncian evento “Navidad en el Centro Histórico” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El festival gratuito se realizará el próximo martes 9 de diciembre con música, arte y actividades para toda la familia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) –Con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y la apropiación del espacio público, el próximo martes 9 de diciembre se llevará a cabo el evento “Navidad en el Centro Histórico”, una celebración decembrina organizada por la Coordinación del Centro Fundacional que marcará el inicio de las actividades navideñas en el corazón de Ciudad Juárez.

Daniela González Lara, titular de la dependencia organizadora, informó que el evento será gratuito y abierto al público, y tendrá lugar en la Plaza Lápiz, ubicada en el cruce de avenida 16 de Septiembre e Ignacio Mariscal, donde se concentrarán diversas expresiones culturales y artísticas dirigidas a personas de todas las edades.

El programa incluirá la participación de payasos, villancicos tradicionales y el concierto del grupo Los Frontera, quienes ofrecerán un repertorio adaptado a la temporada navideña, con el fin de brindar un espectáculo familiar que combine entretenimiento y valores comunitarios. La funcionaria destacó que el evento está diseñado para fortalecer la identidad local y ofrecer una alternativa recreativa accesible a la población.

Además, se instalará una galería urbana como parte del esfuerzo por consolidar el circuito cultural del Centro Histórico, donde artistas locales exhibirán obras que promueven el arte y la creatividad en espacios al aire libre. La jornada iniciará a partir de las 2:00 de la tarde y se extenderá durante la tarde y noche, con un ambiente navideño que incluirá luces, música y sorpresas para niñas, niños y adultos.

González Lara señaló que este tipo de actividades también tienen como propósito revitalizar la Zona Centro, un espacio emblemático que representa el punto de origen de la ciudad y concentra una parte importante de su patrimonio histórico y cultural. “Queremos que la comunidad se reencuentre con su centro, lo habite y lo disfrute en un entorno seguro y festivo”, expresó.

La Coordinación del Centro Fundacional hizo un llamado a la ciudadanía para asistir al evento en compañía de sus familias y ser parte de este encuentro comunitario que busca recuperar el espíritu navideño mediante la cultura, el arte y la sana convivencia.

