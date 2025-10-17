Anuncian el Buen Fin “Hecho en México” del 13 al 17 de noviembre

Publicidad - LB2 -

La medida busca fortalecer la economía local y apoyar al comercio formal durante los días de mayor consumo

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Del 13 al 17 de noviembre se llevará a efecto el Buen Fin de este 2025, tempo en el que además se ampliará una hora la venta de bebidas alcohólicas.

Durante la presentación del Buen Fin 2025, autoridades y representantes del sector comercial exhortaron a la ciudadanía a consumir productos nacionales como parte de la campaña

“Hecho en México”, que busca impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas locales.

La maestra Belinda Díaz Ponce destacó que esta iniciativa fortalece la economía nacional, promueve el empleo y refuerza la identidad mexicana.

“Cuando compramos un producto mexicano, estamos invirtiendo en el talento, la creatividad y el esfuerzo de nuestra gente”, enfatizó.

El presidente de Canaco Juárez, Iván Pérez, coincidió en que el Buen Fin debe servir no solo para ofrecer descuentos, sino también para reconocer el valor de los productos hechos en el país, especialmente los que se elaboran en esta frontera.

“Juárez es tierra de emprendedores y fabricantes; este Buen Fin queremos que la ciudadanía los elija primero”, dijo.

El vicepresidente de canaco, Fernando Hernández Rivera, señaló que el sello “Hecho en México” se ha convertido en un símbolo de calidad y confianza, y su promoción contribuye a reducir la dependencia de importaciones y fortalecer el comercio local.

Durante el Buen Fin, Canaco Juárez y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico impulsarán una campaña de visibilidad para negocios registrados que ofrezcan productos nacionales, con el fin de promover el orgullo por lo mexicano y la formalidad comercial.

