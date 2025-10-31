Anuncian desvío de ruta del JuárezBus por evento de Día de Muertos

Publicidad - LB2 -

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que este domingo 2 de noviembre habrá un desvío de las rutas del BRT-2 y BRT-3 del JuárezBus debido al desfile de Día de Muertos, en donde las estaciones Casa de Juan Gabriel y 5 de mayo estarán sin servicio a partir de las 2:00 p.m. y hasta las 10:00 p.m.

Ciudad Juárez, Chih .- La ruta alterna del JuárezBus hacia el centro se desviará por la calle Carlos Villarreal, y en dirección al Aeropuerto, por la calle Ignacio De la Peña. Durante dicho horario, se realizarán ajustes en la circulación para facilitar el paso de las y los conductores.

Se recomienda a la ciudadanía planificar sus traslados con anticipación y atender las indicaciones del personal de apoyo vial.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de brindar un transporte público digno para las y los usuarios, así como de garantizar un servicio accesible y de calidad.

Para cualquier duda, enviar un mensaje a la línea de atención vía WhatsApp al número 656 852 7384.

