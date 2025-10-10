Anuncian desviación temporal en Prolongación Av. De las Torres por obras

Publicidad - LB2 -

Por obras de ampliación en Prolongación avenida De las Torres, la Coordinación General de Seguridad Vial da a conocer que a partir del lunes 13 de octubre se llevará a cabo un cierre temporal en el tramo que va desde la calle Yepomera hasta el Libramiento Regional.

Ciudad Juárez, Chih .- Este cierre tendrá una duración aproximada de un mes y medio, por lo que durante ese tiempo se habilitará una desviación sobre la misma avenida De las Torres, pero utilizando el cuerpo oriente de esta importante vialidad, en contra sentido, de norte a sur. El tramo contará con la debida señalización para orientar a los automovilistas.

Ante esto, Seguridad Vial pide a los automovilistas planificar sus recorridos con anticipación, respetar los señalamientos y conducir con precaución, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los usuarios regulares de la zona.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

