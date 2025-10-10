Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 10, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 10, 2025 | 17:49
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Anuncian desviación temporal en Prolongación Av. De las Torres por obras

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Por obras de ampliación en Prolongación avenida De las Torres, la Coordinación General de Seguridad Vial da a conocer que a partir del lunes 13 de octubre se llevará a cabo un cierre temporal en el tramo que va desde la calle Yepomera hasta el Libramiento Regional.

    Ciudad Juárez, Chih .- Este cierre tendrá una duración aproximada de un mes y medio, por lo que durante ese tiempo se habilitará una desviación sobre la misma avenida De las Torres, pero utilizando el cuerpo oriente de esta importante vialidad, en contra sentido, de norte a sur. El tramo contará con la debida señalización para orientar a los automovilistas.

    Ante esto, Seguridad Vial pide a los automovilistas planificar sus recorridos con anticipación, respetar los señalamientos y conducir con precaución, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los usuarios regulares de la zona.

    - Publicidad - HP1

    La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?En este episodio de Preguntale a Lucía,...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Avanza Ley Beatriz en el Congreso, iniciativa de Maru Campos para hacer justicia a mujeres y grupos vulnerables: Alfredo Chávez

    El coordinador del PAN respalda la iniciativa, aprobada por unanimidad en Comisión, como ejemplo...
    Juárez / El Paso

    Anuncia el CBP construcción de “muro inteligente” en El Paso

    Son 10 nuevos contratos que añadirán más de 200 millas de barreras y tecnología...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.